Вторник, 22 Декабря 2020 18:36

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека принял заявление армянской стороны о применении промежуточной меры в отношении Баку в связи с вопросом армянских военнослужащих, оказавшихся в окружении в карабахском селе Хцаберд.

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян после встречи с родственниками военнослужащих, попавших в окружение в Хцаберде, подготовил документ о применении промежуточной меры в отношении Азербайджана. Промежуточная мера касается 53 военнослужащих, попавших в окружение в Хцаберде. Относительно еще 9 военнослужащих, попавших в окружение, заявление представили адвокаты.

Как сообщает представительство Армении в ЕСПЧ, суд потребовал от Азербайджана до 28 декабря представить данные об этих военнослужащих. Также требуется представить медицинские документы об их состоянии здоровья и указать сроки их обмена.

Отметим, что после принятия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Арцахе азербайджанская армия нарушила договоренности и напала на село Хцаберд, которое находилось под контролем армянских ВС. Армянские военнослужащие оказались в окружении, азербайджанская сторона сообщила, что в плену у них находятся 62 армянских военнослужащих.