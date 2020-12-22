Вторник, 22 Декабря 2020 17:09

АрмИнфо. В ходе встречи с Генеральным прокурором Артуром Давтяном адвокаты спросили у него, готов ли он, в случае доказательств и объективных оснований, пойти на задержание премьер-министра Армении.

Об этом сообщил председатель правовой комиссии «Движения за спасение Родины» Артур Казинян, после встречи представителей Палаты адвокатов с Генеральным прокурором Армении.

Казинян подчеркнул, что Давтян ответил положительно. <Сейчас задача адвокатов, бывших прокуроров, следователей обосновать, что в Армении была осуществлена государственная измена. Основания государственной измены были представлены.

Артур Давтян также гарантировал нам, что по всем возбужденным уголовным делам будет проведено справедливое и всестороннее расследование, и на все наши вопросы мы получим ответы>, - заметил Казинян.

Адвокат заявил, что все юристы Армении ожидают разрешения правового кризиса, который сложился в стране. <Мы ожидаем соответствующих действий прокуратуры>,- заметил Казинян.