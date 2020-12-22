Вторник, 22 Декабря 2020 16:47

АрмИнфо. В рамках реализации договоренностей по Нагорному Карабаху Анкара направила 60 представителей военного персонала в Азербайджан. Об этом во вторник, 22 декабря, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

<Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра достигнуты. В настоящее время строительство продолжается. Наши люди будут работать вместе с русскими>, - сказал он. Акар уточнил, что сроки их пребывания там будут обсуждаться с российской стороной.

1 декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в этом регионе. На следующий день минобороны Турции заявило, что турецкие и российские военные в ближайшее время приступят к выполнению своих обязанностей в совместном центре. 9 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике с 10 ноября. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР и создание центра мониторинга.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в НКР и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией находится в Степанакерте.