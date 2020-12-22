Вторник, 22 Декабря 2020 16:28

АрмИнфо. Оппозиция предложила представителям фракции <Мой шаг> до 6 часов вечера явиться на площадь Республики. Об этом в ходе митинга заявил представитель Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян.

Сагателян заметил, что руководство оппозиционного движения намерено пообщаться с представителями парламентского большинства. Армения является парламентской страной и парламентское большинство обязано участвовать в важных для страны процессах, сказал он. <Мы продолжим нашу борьбу. На данный момент заблокировано здание правительство, здание Генеральной прокуратуры и Министерство образование, науки, культуры и спорта. Оставайтесь на своих местах, здания должны оставаться блокированными>,- подчеркнул член АРФД.

Также Сагателян заметил, что на площади будут установлены палатки и все желающие могут сегодня ночью остаться и продолжить борьбу за спасение Родины.