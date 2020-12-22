Вторник, 22 Декабря 2020 12:48

АрмИнфо.Логика второй арцахской войны, ее итоги и особенно наблюдающиеся после завершения боевых действий процессы говорят в пользу того, что наш регион ожидают широкомасштабные, в том числе боевые, действия. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан Факультета востоковедения ЕГУ, тюрколог Рубен Мелконян.

"В этом смысле, в геополитическом плане я рассматриваю 44-х дневную войну в значительно более широком контексте. С учетом сохраняющегося сосредоточения иранской армии на границе, усиления турецкого фактора, политики США, я ожидаю, усиления российского военного присутствия в целом, и увеличения миротворческого контингента, в частности", - отметил он.

По оценкам тюрколога, в большой войне региональных держав вопрос существования Армении может вообще не иметь в их глазах какой-либо ценности. Более того, уже сегодня турецко-азербайджанская угроза в отношении Армении разворачивается, согласно Мелконяну, на двух векторах. Военном - арцахский вектор. И, на первый взгляд, на вполне мирном векторе, в виде предложенной турецким президентом Эрдоганом платформы сотрудничества с участием шести государств региона.

По оценкам тюрколога, и сегодня Армения продолжает оставаться для турецко- азербайджанского тандема мишенью. О чем практически открыто говорит Эрдоган. Меж тем, Анкара и Баку уже договорились о постройке газопровода из турецкого Игдыра в Нахиджеван. Согласно Мелконяну, данный газопровод получит продолжение по территории Армении. Данную возможность тандему предоставляет, подписанный Ереваном 9 ноября акт капитуляции в 44-х дневной войне.

"Уже сегодня между Турцией и Азербайджаном, Турцией и Россией идут переговоры о прокладке газопровода по территории Армении. А Армению даже не спрашивают - согласна ли она стать страной-транзитером. О нас на этих переговорах просто не вспоминают. Меж тем, газопровод является лишь частью турецко-азербайджанского плана по аншлюсу Сюника. А в Баку уже активно печатают соответствующие карты", - подытожил Мелконян.