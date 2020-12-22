Вторник, 22 Декабря 2020 12:35

АрмИнфо. Генеральная прокуратура сообщает, что расследование не подтвердило заявление бывшего главы Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна о том, что на третий день войны в Арцахе премьер-министр Никол Пашиняна остановил мобилизацию.

Как сообщает пресс-служба Генпрокурратуры, после данного сообщения Акопяна на пресс-конференции было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были вызваны на допрос представители Министерства обороны Армении, которые занимались вопросами мобилизации. В ходе следствия было установлено, что мобилизация проводилась в соответствии с установленным порядком.

Генеральная прокуратура сообщает, что мобилизация не была прекращена. Более того, тот факт, что в войне принимали участие добровольцы никак не повлияло на процесс мобилизации. В свою очередь, Мовсес Акопян также не сумел представить доказательств своих слов, никакой по этому поводу записи. В ходе следствия подобных записей также не было выявлено.

Отметим, что 19 ноября в ходе пресс-конференции бывший глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян заявил, что на третий день войны в Арцахе руководство страны осуществило преступные действия. Акопян также заметил, что в подтверждение своих слов может представить запись.