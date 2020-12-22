Вторник, 22 Декабря 2020 12:18

АрмИнфо. На данный момент приоритетом для властей Армении является обеспечение безопасности Армении и Арцаха. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, нынешняя оппозиция в Армении борется не за права народа, а за свои прежние льготы, которые желает вернуть. Премьер считает, что так называемая "национальная элита" желает реванша в целях возвращения тех источников доходов и власти, которые утратила после революции 2018 года.

Никол Пашинян подчеркнул, что речь идет не только о политических партиях, а обо всех, кто пользовался незаконными льготами в бизнесе и других областях. "Народ, который после революции почувствовал, что участвует в формировании власти, не хочет терять это свое право. В то же время, некоторые работодатели начали оказывать на граждан давление по принципу "не придешь на митинг - будешь уволен". Они позволяют себе подобное, пользуясь тем, что теперь власть сосредоточена на решении внешних задач", - считает Пашинян.

Тем самым, отмечает глава правительства, реальное противостояние идет не между правительством и оппозицией, а между "элитой", лишившейся льгот, и народом. "Но, так или иначе, решающее слово останется за народом. Его слову "элита", претендующая на возвращение к власти, ничего не сможет сказать", - заявил премьер. По словам Пашиняна, он готов сделать все, чтобы народ не потерял свое право вершить судьбу страны. Но сегодня главный приоритет власти - обеспечение безопасности Армении и Арцаха, и внешняя безопасность страны ни в коем случае не должна ставиться под вопрос.

Напомним, что сегодня оппозиция намерена провести на площади Республики в Ереване митинг, на котором, как ожидается, будет объявлено о старте общенациональной забастовки. В митинге примут участие и политические силы, ранее находившиеся у власти - Республиканская партия, партия "Процветающая Армения", партия АРФД и другие.