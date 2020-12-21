Понедельник, 21 Декабря 2020 15:27

АрмИнфо.Граница Армении по протяженности Сюникской области решается согласно Закону РА об административно-территориальном делении, который был принят еще в 2010 году. Об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил 21 декабря собравшимся в Сисиане гражданам в рамках своего визита в Сюник.

Выразив благодарность сисианцам за подобный прием, он отметил, что приехал сюда, чтобы посмотреть им в глаза и разъяснить, что происходит на границе Сюника. <Сегодня много говорится о том, что сейчас происходит процесс сдачи Сюника, и региону угрожает опасность. Все наоборот. С размещением пограничных войск наш уровень безопасности повышается. Когда нас спрашивают, почему пограничники дислоцируются именно по этой границе, я хочу задать встречный вопрос

- кто определил эти границы? А граница утверждена согласно закону РА об административно- территориальном делении, который был принят в 2010 году>, - подчеркнул глава правительства.

В этой связи он привел примеры с общинами Неркин Хгдзореск. Тех, которые согласно этому делению граничат с Азербайджаном, а не Арцахом. <Почему ранее не было обозначено, что это Арцах? ОДКБ не может вмешиваться, когда вопрос выходит за пределы Армении. Они говорят нам, <это ваши границы, и вы сами их определили>, - заметил он.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что работа по поиску без вести пропавших солдат продолжается. В этом ключе он сообщил, что десятки раз связывался по данному вопросу лично с президентом РФ Владимиром Путиным, с главой миротворческого контингента. <Да, многие родители говорят, что мы ничего не делаем. И они имеют право так говорить, потому что результатов нет. Но я хочу заверить, что мы предпринимаем все возможное. Знаю, что очень виноват перед вами по многим вопросам. Но надеюсь, что буду достоин вашего доверия>, - подчеркнул он. При этом премьер призвал открыть дорогу в Горис, чтобы ответить на <непростые и правильные вопросы горисцев>.

Однако чуть погодя во избежание провокаций в траурные дни, Никол Пашинян принял решение отменить свой визит в Горис. <Я убедился, что в Горисе, Капане, Мегри и Каджаране та же атмосфера, что и в Сисиане, поэтому дорога в Горис закрыта. Мы не пойдем на силовые методы, еще и в день траура>, - написал премьер-министр у себя на странице в Фейсбук, сообщив, что возвращается в Ереван.

Отметим, что в рамках визита в Сисиан премьер-министр Армении прибыл на Пантеон, где почтил память погибших военнослужащих, возложивши цветы и поклонившись перед их могилами. На Пантеоне Пашинян поговорил с родными, которые потеряли своих детей в ходе военных действий, после чего поднялся в храм и зажег свечи за упокоение солдат.