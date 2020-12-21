Понедельник, 21 Декабря 2020 13:59

АрмИнфо. Мэр города Горис Аруш Арушанян задержан. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала его заместитель Ирина Йолян.

Заместитель мэра заметила, что Адвокатам Арушаняна не удается связаться с ним. <В результате незаконных действий полиции мэр Гориса был задержан около 6 часов назад. Адвокатам не удается связаться с ним. О происходящем проинформирован омбудсмен Армении Арман Татоян>, - подчеркнула Йолян.

Отметим, что в ночь с 20 на 21 ноября Арушанян призвал жителей Сюника заблокировать дороги и не впускать в область премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который собирался с визитом посетить область.

В Следственном комитете сообщили, что в отношении мэра Гориса начато несколько производств, которые затем будут объединены в одно дело. Однако, статьи по которым был задержан Арушанян не сообщаются. На самом деле, как передает корреспондент АрмИнфо, на трассе при выезде из Гориса в Ереван с утра образовалась большая автомобильная пробка. Дорога с утра заблокирована местными активистами, выступающими против визита Пашиняна в Сюник. По состоянию на 14.00 дорога из Гориса на участке ближе к селу Шинуайр (дорога в Татев) еще была заблокирована.