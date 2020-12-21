Понедельник, 21 Декабря 2020 12:03

АрмИнфо.Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Согласно источнику, на двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 306 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулось 42 051 человек. В населенном пункте Мартакерт при содействии российских миротворцев силами ремонтной бригады восстановлен один жилой дом и 1,6 км линий электропередачи. Всего с начала работ восстановлено 23 жилых дома и 7,9 км линий электропередачи. Российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий. Организована работа "горячей линии" по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 521 обращение. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон. Российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Чартар оказана амбулаторно-поликлиническая помощь 35 местным жителям, в том числе одному ребенку. Всего российскими военными медиками оказана медицинская помощь 759 жителям Нагорного Карабаха, из которых 85 - дети. Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.