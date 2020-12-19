Суббота, 19 Декабря 2020 15:12

АрмИнфо. Генералы резервисты и отставники ВС Армении выступили с совместным заявлением. В заявление генералы заявили о необходимости формирования новой, профессиональной власти в Армении.

В заявлении, в частности, говорится: <Мы, генералы в отставке Вооруженных Сил РА, считая тревожную ситуацию перед Родиной опасной. Мы осознаем необходимость поиска решений, подчеркивая необходимость профессионализма, эффективной внешней и внутренней политики, руководствуясь общей безопасностью государства. Учитывая необходимость формирования новых, профессиональных, знающих и политически подготовленных органов власти по ключевым вопросам, мы обращаемся к нашему обществу и властям с этим призывом. К сожалению, недавние события и развязанная война привели к потере нашей Родины и ее важнейшего элемента безопасности. Наш народ и Армия объединив все свои усилия стояли на передовой и тылу защищая Родину, но невежественные, беспечные, высокомерные власти повели нашу страну деструктивным путем.

Необходимо реорганизовать и задействовать весь потенциал Армении, Арцаха и Диаспоры, проанализировать и оценить ситуацию, наметить верные пути и быстро приступить к их реализации.

Мы призываем наше общество трезво смотреть на растущие проблемы и новые угрозы безопасности в регионе. Для этого считаем необходимым установление внутриполитической стабильности в стране, формирование новой грамотной, знающей и опытной власти, четкую постановку задач во всех государственных структурах и особенно армии. Нынешняя власть показала, что неспособна управлять государством, у них нет для этого необходимых качеств, они не могут нести бремя той тяжелой ответственности, они должны немедленно уйти в отставку. Мы по-прежнему поддерживаем свой народ и армию, мы готовы направить свои усилия на обеспечение безопасности Армении и Арцаха.

В нынешней ситуации, параллельно с миротворческими усилиями нашего союзника России, мы не должны оставаться равнодушными и быть готовыми к любому посягательству врага>, - подчеркивается в заявлении.

Под заявлением подписались бывший министр оборонны Армении, генерал - полковник ВС Армении Сейран Оганян, Юрий Хачатуров - генерал-полковник Вооруженных сил РА, Мовсес Акопян - генерал-полковник Вооруженных сил РА, Микаел Григорян - генерал­лейтенант ВС РА, Айк Котанджян - генерал-лейтенант Вооруженных сил РА, Леон Мнацаканян - генерал-лейтенант Вооруженных сил РА, Аршавир Гарамян - генерал- лейтенант Вооруженных Сил РА, Алик Мирзабекян - генерал-лейтенант ВС РА, Самвел Карапетян - генерал-майор Вооруженных сил РА, Армен Каграманян - генерал-майор Вооруженных сил РА, Владик Оганесян - генерал-майор Вооруженных сил РА, Вячеслав Даниелян - генерал-майор Вооруженных сил РА, Валерий Григорян - генерал-майор Вооруженных сил РА, Ашот Петросян - генерал-майор Вооруженных сил РА.