Суббота, 19 Декабря 2020 14:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь сообщил, что не намерен подавать в отставку. Об этом премьер заявил в своем видеообращении к народу.

Пашинян отметил, что народ Армении сам должен решать, кого он хочет видеть у руля власти.

<Дальнейшую судьбу правительства Армении имеет право решать только народ страны, а не элитные круги. Наша главная задача на сегодняшний день стабилизировать ситуацию в Армении и дать гражданам возможность выразить свою волю.

Хочу сообщить, что сейчас правительство Армении активно работает над максимально эффективной реализацией положений опубликованной мною 18 ноября <дорожной карты>, которая также решит многие послевоенные проблемы и в целом стабилизирует внутриполитическую ситуацию>, - заключил премьер.