Суббота, 19 Декабря 2020 11:31

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания от блока <Мой шаг> Софья Овсепян сообщила, что 72 представителя добровольческого отряда из Ширака возвращаются домой. Об этом Овсепян заявила на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат отметила, что недавно она и другой депутат Назени Ованисян вернулись из Арцаха, где они побывали в селах Шушинского района Мец Шен и Хин Шен, данные села недавно находились в азербайджанском окружении.

<В этих селах все нормально, дороги разблокированы, миротворцы следят за ситуацией. Наши добровольцы из Ширака в порядке, они уже находятся на пути к дому>, - подчеркнула Овсепян.

Отметим, что на этой неделе связь с добровольческим отрядом из Ширака, который состоял из 72 человек пропала. Члены отряда находились в окружении, когда противник перекрыл дорогу от сел Мец Шен и Хин Шен к трассе Бердзор-Шуши. После чего в соцсетях появились слухи о том, что ВС Азербайджана взяли в плен 150 армянских военнослужащих, однако, данные сведения не соответствовали действительности. Затем появилась информация о том, что 30 бойцов возвращаются домой. Теперь домой вернутся все члены отряда.