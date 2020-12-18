Пятница, 18 Декабря 2020 21:23

АрмИнфо.Палата представителей Бельгии приняла резолюцию, осуждающую азербайджанскую военную агрессию против армянского населения Арцаха, развязанную турецкими властями с участием иностранных наемников. Палата недвусмысленно потребовала от официального Баку вывели свои войска с территории Нагорного Карабаха, который был насильственно оккупирован.

Как сообщает Армянский национальный комитет Бельгии, резолюция Палаты представителей также осуждает преднамеренные нападения Азербайджана на мирных жителей, использование кассетных боеприпасов и фосфорных бомб.

В преамбуле к резолюции также говорится о праве армянского народа Арцаха на самоопределение и неприменение силы в качестве основных международных принципов, взятые на вооружение Минской группой ОБСЕ, которые были грубо нарушены Азербайджаном.

Поскольку в заявлении от 9 ноября не упоминается статус Арцаха, парламент Бельгии призывает правительство поддержать немедленное возобновление переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, которая и должна принять решение об окончательном статусе Нагорного Карабаха.

В резолюции содержится призыв к правительству Бельгии призвать Турцию прекратить военное вмешательство в нагорнокарабахский конфликт и немедленно положить конец своей дестабилизирующей позиции на Южном Кавказе. Турция должна прекратить переправку сирийских наемников, джихадистов в Нагорный Карабах, начать их немедленную депортацию из региона. Согласно резолюции, любое вмешательство Турции в миссию по наблюдению за прекращением огня будет считаться опасным для безопасности местного населения. Такую миссию должна предпринять только Минская группа ОБСЕ.