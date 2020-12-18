Пятница, 18 Декабря 2020 18:37

АрмИнфо. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, ранее принятое законодательным органом страны. Об этом сообщает посольство Армении в Португалии.

Отметим, что документ был подписан 24 ноября 2017 года и ратифицирован армянским парламентом 11 апреля 2018 года. На сегодняшний день функционирует около 70% соглашения. Из стран ЕС документ еще не ратифицировала Испания. 23 сентября Сенат Испании ратифицировал Соглашение. Италия находится на завершающем этапе.