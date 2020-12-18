Пятница, 18 Декабря 2020 17:02

АрмИнфо.Соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутое усилиями президента Азербайджана и премьер-министра Армении при самом активном и решающем посредничестве президента России, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации.

Как передает МИА <Казинформ> со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом 18 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

"Надеюсь, что это историческое соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. По сути дела, потушен очаг конфликта в постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в Содружестве на протяжении всего его существования", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что в это сложное время крайне важное значение приобретает тесное взаимодействие наших стран. <Да, мы отличаемся друг от друга по экономическим потенциалам, наше историческое мировоззрение, и даже, как показал Нагорно-Карабахский конфликт, геополитическое мировоззрение тоже может быть разным. Но главное состоит в том, что народы наших стран желают жить в мирной обстановке, дружить друг с другом. Наша задача - не допускать ситуаций, которые могли бы разъединять наши народы, а искать пути и возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, сближения государств СНГ в условиях стратегической турбулентности. Нам следует продумать вопросы многостороннего взаимодействия в постпандемическом мире со всеми его вызовами и сложностями>, - подчеркнул Президент Казахстана