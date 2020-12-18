Пятница, 18 Декабря 2020 14:12

АрмИнфо. <Вековые вызовы, стоящие перед армянским и русским народами актуальны и сегодня>, - заявил на пресс-конференции главный редактор портала <Сегодня.ру>, известный военный обозреватель Юрий Котенок.

По словам военкора, сейчас общество в Армении расколото и страна находится в довольно сложной ситуации. <Однако, я считаю, что страна сможет преодолеть эту ситуацию, двинуться по пути созидания и начать развивать союзнические отношения с Россией.

Сейчас необходимо преодолеть раскол в обществе, который вызван ситуацией, связанной с Арцахом. Все это влияет на настроение людей. Свою роль по консолидация нации должна сыграть Армянская апостольская церковь и Католикос Всех Армян. Они смогут удержать людей от хаоса и дестабилизации>, - отметил Котенок.

<Сейчас в стране есть претензии к власти. Но хотелось бы отметить, что <Майданы> не пойдут на пользу армянскому народу. Мы все видим, к чему приводят подобные явления. А шанс, мне кажется, в укреплении отношений с Россией. Говорят, что друзья познаются в беде. Во время второй карабахской войны именно Россия ввела в Арцах миротворческий контингент. Мне кажется, что Армения в праве укреплять военно-политическое сотрудничество с Россией. Можно заключить новый союзный договор, можно провести в стране референдум по укреплению отношений с Россией>, - считает эксперт.

Он подчеркнул, что международное сообщество не способно реально помогать Армении. Россия тоже скованна некоторыми обстоятельствами, однако, это не помешало ей в кратчайшие сроки перебросить в Арцах миротворческий контингент, который спас народ от угрозы геноцида>, - подчеркнул Котенок.

По его словам, сейчас стране необходимо выйти из деструктива и поисков виновного в сложившейся ситуации. <Безусловно, необходимо понять, почему сложилась ситуация со сдачей территорий. На это были как объективные, так и субъективные причины. Огромные претензии к военному руководству и Армении необходимо реформировать свои ВС. Провести переоснащение на современные образцы военного оружия и боевой техники.Так как война показала, что с теми вызовами, которые были брошены армянскому народу не всегда удавалось справляться. Есть большие проблемы в военном плане, они очевидны>, - подчеркнул военкор