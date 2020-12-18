Пятница, 18 Декабря 2020 13:56

АрмИнфо. "Это не действующий глава правительства соседней страны создавал нынешнюю армию республики, а прежнее руководство Армении, которое поочередно представляли Роберт Кочарян и Серж Саргсян". С таким заявлением выступил Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ, проходящего сегодня в режиме видео конференции.

Алиев также призвал бывших руководителей Армении "не использовать нынешнюю ситуацию против Пашиняна в своих политических целях".

Некоторые обозреватели не исключают, что эти слова Алиева, после его многочисленных уничижительных выпадов против Пашниняна во время и после войны, можно интерпретировать в качестве подставы, направленной на усугубление внутриполитического кризиса в Армениии.