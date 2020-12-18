Пятница, 18 Декабря 2020 13:46

АрмИнфо.Единый кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Армении Вазген Манукян выступил сегодня с требованием к премьер-министру Армении Николу Пашиняну прекратить процесс делимитации границ Армении и Азербайджана.

Манукян подчеркивает, что процессы разграничения и демаркации не предусмотрены трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Исходным пунктом перемирия и прекращения всех военных действий, предусмотренных первым пунктом этого заявления, является то, что Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на позициях, занятых на момент принятия заявления.

Следовательно, считает Манукян, ни одно из положений заявления не является основанием для изменения границ. Кандидат от оппозиции отметил, что, очевидно, что эти вопросы были оставлены для дальнейших переговоров, принимая во внимание их всеобъемлющий и сложный характер. Принимая во внимание существующий международный опыт, а также опыт делимитации границ Армения-Грузия и Грузия-Азербайджан, этот процесс осуществляется в результате переговоров между межведомственными комиссиями, образованными государствами, требует ратификации границы в законодательных органов двух государств. До полного завершения указанных процессов Республика Армения должна сохранять границу в довоенный период.

Какие либо карты, тем более данные системы GPS, не являются правовым актом и не могут быть основанием для демаркации, если она противоречит демаркации, утвержденной вышестоящими органами.

До полного завершения упомянутых процессов Республика Армения должна сохранять свою границу, которая была у нее до войны.

"Мы требуем немедленно прекратить процесс отчуждения территорий, попирающий права и жизненно важные интересы жителей приграничных населенных пунктов и призываем государственные органы, участвующие в этом процессе, не выполнять поручения, которые противоречат не только нашим государственным интересам, но и подписанному 9 ноября трехстороннему заявлению и международной практике", - говорится в заявлении Манукяна. В заявлении так же отмечается, что происходящие в Сюникской области Армении процессы и политика, проводимая правительством Пашиняна, показывают, что страна не застрахована от подобных опасностей в Вайоц Дзоре, Гегаркуникской и Тавушской областях. Это означает, что мы должны как можно скорее избавиться от этих властей, приложить все усилия для обеспечения мира и безопасности нашей страны. <Задержка может стоить нам государства>, - подчеркнул Манукян .