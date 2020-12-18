Пятница, 18 Декабря 2020 11:47

АрмИнфо. 18 декабря в районе 6:00 на перегоне Памбак-Шагали в Лорийской области Армении грузовой автомобиль Ford Transit с государственными номерными знаками 36SQ472 съехал с автодороги и упал с обрыва на территорию отвода железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

По словам водителя автомобиля, жителя города Эчмиадзин, получившего в результате ДТП различные травмы, он не справился с управлением в

условиях тумана и гололеда. При заносе автомобиль снес два дорожных знака, предупреждающих о крутом изгибе дороги, а также ограждение в виде бетонных блоков и земляной насыпи. В результате инцидента график движения поездов не был нарушен.

В текущем году это шестой аналогичный инцидент с падением автомобиля на железнодорожные пути только в Лорийской области.

Южно-Кавказская железная дорога со своей стороны принимает все меры для того, чтобы обезопасить движение по железной дороге, и призывает водителей автотранспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.