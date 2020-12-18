Пятница, 18 Декабря 2020 11:46

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Сюникскую область министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян накануне провел встречу с руководителями ряда общин области.

Как передает пресс-служба МО РФ, участники встречи представили министру обороны свои опасения по поводу сложной ситуации, сложившейся в регионе в связи с корректировкой границы. Главы общин сообщили, что в связи с изменением границ, ряд населенных пунктов станет объектом врага, в том числе, районный центр Капан.

Министр обороны отметил, что уточнение границы происходит в присутствии высокопоставленных офицеров с обеих сторон, что ни один метр территории Армении не будет упущен. Было подчеркнуто, что эти районы будут контролироваться российскими пограничниками, с которыми уже достигнута договоренность, что создаст дополнительные гарантии для усиления системы безопасности.

Вагаршак Арутюнян отметил, что для обеспечения безопасности этих зон проводится целый комплекс мер, в частности, формируются новые

воинские части, создаются новые инфраструктуры, и этот процесс будет непрерывным.

Отметим, что накануне жители области провели акцию, перекрыв дороги, и тем самым, выражая свое недовольство складывающейся на армяно-

азербайджанской границе ситуацией. К участникам акции протеста присоединился и мэр Капана Геворк Парсян. "Необходимо понять, какими должны быть следующие шаги по обеспечению безопасности? Говорить о том, что здесь будут стоять пограничники недостаточно", - заявил он.