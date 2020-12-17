Четверг, 17 Декабря 2020 17:34

АрмИнфо. Через единого оппозиционного кандидата Вазгена Манукяна вырисовываться фигура Карена Карапетяна. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении, политолог Степан Сафарян.

“Отталкиваясь от множества источников информации, могу сказать, что еще в ходе 44-дневной войны появилось множество признаков в пользу предпочтения Карена Карапетяна на посту премьер-министра Армении. Более того, еще планом 2018 года предусматривалось, что по итогам революции, премьером станет именно Карен Карапетян”, - отметил он. Сафарян подчеркнул, что фигура Сержа Саргсяна тогда стала слишком одиозной и нежелательной не только для народа Армении, но и для ее основного союзника – России. Но слишком упрямая «бархатная революция» смешала все карты.

Отметим, что 15 декабря бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян распространил заявление, в котором выразил надежду “на проявление Николом Пашиняном смелости в принятии решения об уходе с поста премьера. А также способности оказаться выше узких политических интересов с целью дать стране шанс на мирное существование”.

По убеждению Сафаряна, парад требований отставки Пашиняна стелет дорожку для Карена Карапетяна. Именно последний с весьма высокой степенью вероятности является самым приемлемым для Москвы кандидатом руководители Армении.

При этом, Сафарян считает необходимым констатировать, что, тем не менее, даже разочарованная действующей властью и испытывающее глубокое уважение к России часть общества является категорическим противником возвращения “бывших”. И, на этом фоне, несколько тысяч протестующих на улице с требованием отставки Пашиняна создать ситуацию по полному переформатированию политической жизни пока не способны.

“При этом, полностью исключать риски нестабильности в Армении также не приходится. Полностью игнорировать любой протест в корне неверно. Вне зависимости от его численности. Но в любом случае, текущий протест лишь частично отражает общественные настроения. Именно этим обусловлено постоянное появление новых игроков, пытающихся укрепить повестку отставки Пашиняна”, - подытожил председатель Общественного совета.