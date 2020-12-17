Четверг, 17 Декабря 2020 16:44

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил, что правящая фракция не опасается досрочных выборов в парламент, просто сейчас для этого неподходящее время.

Симонян, в беседе с журналистами подчеркнул, что считает выборы необходимостью, но их следует проводить когда страна будет готова к тому, чтобы организовать их на должном уровне.

<Я считаю, что народ страны имеет право выразить свое мнение. Мы не боимся выборов, и если проиграем, то мы смиримся с этим, бывает и так. Мне все равно, кого выберут, главное, чтобы это было решением народа. Могут выбрать и Вазгена Манукяна и Роберта Кочаряна. Наша политическая команда с уважением относится к точке зрения народа>, - подчеркнул вице-спикер.

Также Симонян подчеркнул, что команда Пашиняна никогда не фальсифицирована и не намерена в дальнейшем фальсифицировать выборы, так как они уважают мнение народа.