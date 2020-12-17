Четверг, 17 Декабря 2020 15:26

АрмИнфо.В ходе поисковых работ в районах Физули и Джабраил сегодня 17 декабря обнаружены останки тел 41 военнослужащего. Об этом сообщает пресс-секретарь ГСЧС Арцаха Унан Тадевосян.

Работы на этом участке продолжается. В целом, с момента начала поисковых работ обнаружены остатки 933 человек. Поиски ведутся на трех направлениях - Физули, Гадрут и Джабраил. Работу осуществляют пять поисковых групп.