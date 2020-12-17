Четверг, 17 Декабря 2020 13:46

АрмИнфо.В Сюникской области Армении проходит акция протеста. Как сообщает корреспондент АрмИнфо, протестующие перекрыли дорогу, ведущую к городу Капан.

Причиной акции послужил тот факт, что Азербайджану было передано несколько общин Арцаха, прилегающих к Сюникской области. Данное обстоятельство обеспокоило жителей области.

Участники акции протеста отметили, что хотят жить в мире, но опасаются обстрелов приграничной части дороги, которая активно обстреливалась азербайджанцами в 90-ые годы, более того, тогда на дорогах похищали людей.

Добровольцы, принимающие участие в акции, заметили, что раньше посты располагались таким образом, что дорога была безопасной, однако, сейчас им приказывают отойти от позиций. Участники акции заметили, что Сюник их родина и они не собираются ее покидать и, если возникнет необходимость, будут с оружием в руках защищать ее до последней капли крови.

Участники акции требуют незамедлительно решить вопрос, связанный со сложившейся ситуацией.