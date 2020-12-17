Четверг, 17 Декабря 2020 13:35

АрмИнфо. Попытки давления на депутатов Национального собрания Армении получат самый жесткий отклик со стороны государства. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель начальника, и.о. начальника Государственной контрольной службы Армении Тигран Улиханян.

"Сегодня я вижу это давление в одной плоскости - информационной. В адрес депутатов и в адрес политической власти в целом со страниц наших СМИ льется поток информации, дезинформации с использованием самого грязного, недопустимого словарного запаса. Подобной недопустимой лексикой авторы и заказчики этой кампании пытаются дискредитировать конкретных людей", - подчеркнул он.

При этом, Улиханян не пожелал раскрывать подробностей принимаемых в этом направлении мер. По его оценкам, подобное давление на представителей власти недопустимо, поскольку дискредитация органов государственной власти, в числе всего прочего, ведет и к понижению уровня безопасности всех граждан.

Улиханян оценивает происходящее как насилие в том числе и в отношении остальных граждан страны. В этом свете, он указал на функцию органов государственной власти по защите, в том числе, интересов населения страны. Меж тем, дискредитированные и находящиеся под постоянным потоком ругани политические лица могут иметь проблемы и с реализацией собственных функций по защите интересов и прав граждан.

"Очень скоро мы просто остановим этот процесс по дискредитации. Я в этом не сомневаюсь. Мы положим конец информационным атакам на госчиновников, их семьи, информационному террору. Положим конец используемому лексикону, низкому, грязному уровню речи и конечно ругани. Всему тому, что мы особенно наглядно видим на протяжении последних недель. Сейчас мы разрабатываем механизмы определения понятия информационный террор. И очень скоро в этом направлении будут предприняты жесткие административные меры", - подытожил Улиханян.