Четверг, 17 Декабря 2020 13:11

АрмИнфо. О судьбе 73 армянских военнослужащих, пропавших без вести близ сел Хцаберд и Хин Тагер, пока ничего не известно. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

Как ранее сообщал омбудсмен Арцаха Артак Бегларян, Согласно предварительным данным, в направлении вышеуказанных сел в последние дни без вести пропало подразделение в составе 60 военнослужащих. Азербайджанская сторона выложила некий видеоматериал об этом. По словам омбудсмена, этот инцидент абсолютно недопустим и правоохранительные органы должны провести оперативное и детальное расследование для установления всех обстоятельств и круга виновных. Кроме того, необходимо предоставить четкие данные родственникам военнопленных и осуществлять максимально прозрачную коммуникацию с обществом во избежание дезинформации и дополнительной напряженности, отметил он.

В сообщении АО Арцаха отмечается, что с первых часов информации о происшествии при поддержке российских миротворцев ведется срочная работа по скорейшему выяснению судьбы военнослужащих.

Добавим, что начальник Генштаба ВС РА генерал-полковник Оник Гаспарян также находится в Арцахе для изучения вопроса на месте и принятия необходимых мер.

Отметим, что в минувшую субботу азербайджанские ВС вопреки своим обязательствам по Трехстороннему заявлению о прекращении огня напали на оставшиеся за армянской стороной села Хцаберд и Хин Техер Гадрудского района НКР. Данные населенные пункты не входили в зону миротворческой операции. Однако, 13 декабря на сайте Минобороны России появилась новая карта, согласно которой села Хцаберд и Хин Техер вошли в зону проведения миротворческой операции. Однако, потом села были убраны с карты миротворческой операции.