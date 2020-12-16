Среда, 16 Декабря 2020 21:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не все общество требует его отставки, в то время как есть граждане, которые наоборот просят его не уходить. Об этом Пашинян рассказал в своем интервью радиостанции «Свобода».

Он заметил, что несколько странно то, что люди, которые требуют его отставки не требуют внеочередных парламентских выборов.

«Я предлагаю людям сконцентрироваться на стабилизации ситуации в Армении и Арцахе и подумать о дальнейших действиях. Что произойдет в переходный период, на кого возложат ответственность за эти действия? Кто займется процессом обмена телами погибших, вызволением пленных? Оппозиция обвиняет меня во всех грехах, но в тоже время они не собираются отзывать соглашения о прекращении огня от 9 ноября. Они признают, что этот документ было необходимо подписать исходя из ситуации», - подчеркнул Пашинян.

Премьер также заметил, что не отрицает своей ответственности за сложившуюся ситуацию, но следует понимать, что вина и ответственность разные вещи. Он подчеркнул, что в прошедшие 25 лет было допущено больше ошибок, чем за последние 2.5 года его правления.

Также премьер заметил, что процесс, который сейчас происходит можно называть восстанием элиты, истинная цель которого - захват власти у народа.