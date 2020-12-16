Среда, 16 Декабря 2020 21:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации в Гадрудском районе в селах Хцаберд и Хин Тагер. Об этом Пашинян рассказал в своем интервью радиостанции <Азатутьюн> (Свобода).

Премьер заметил, что в этом районе есть и российские миротворцы, в этом районе находятся подразделения Армии обороны.

<По данным нашей разведки, в этом районе есть и турецкие подразделения. Ситуация достаточно напряженная, по нашим данным, российские миротворцы находятся в блокаде. Возникла проблема со связью. Но следует отметить, что согласно заявлению от 9 ноября, раз эта часть находится под контролем Армии обороны, она должна оставаться под контролем Армии обороны. Понимаете, вы говорите, что Армения уклоняется от ответственности? Проблема в том, что есть трехстороннее заявление о прекращении боевых действий, по сути, гарантом этого заявления является Россия. И нарушение положений акта должно быть зарегистрировано>,- заметил премьер.

На замечание журналиста о том, что азербайджанские ВС не соблюдают положения соглашения, а российские миротворцы в бой не пойдут, премьер заявил, что армянская сторона намерена предпринять шаги, но дипломатического характера.

<Вы знаете, что боевые действия происходили в первый день, что части Армии обороны сражались, то есть сопротивлялись атаке, но боевые действия прекратились в тот момент, когда на место прибыли российские миротворцы. Проблема в том, что в присутствии российских миротворцев Армия обороны имеет ограничения на ведение боевых действий, потому что бывают ситуации, когда в результате этих операций миротворцы могут получить травмы с вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, сначала необходимо разрешить ситуацию через политико-дипломатическое общение, логику реализации положений заявления>,- подчеркнул Пашинян.

Также Пашинян коснулся ситуации вокруг сел Хин Шен и Мец Шен Шушинского рейона.

<Ситуация вокруг села Хин Шен уже урегулирована. Эта проблема уже решена и решается. Проблема в том, что существует следующая договоренность: в Лачинском коридоре, как следует из совместного заявления, не должно быть частей ни азербайджанских, ни армянских войск, весь Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев. А теперь проблема в том, что этот процесс должен происходить синхронно>, - подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что эти села останутся под контролем миротворцев.