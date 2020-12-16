Среда, 16 Декабря 2020 20:23

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что не намерен баллотироваться на парламентских и президентских выборах в Арцахе. Об этом говорится в отредактированной версии обращения к народу, на странице Арутюнян в соцсети Facebook.

Президент Арцаха внезапно заявил, что готов уйти из политики. Он подчеркнул, что подаст в отставку, как только страна будет гоготова преодолеть сложности президентских и парламентских выборов.

<В разумные сроки в Арцахе будут осуществлены президентские и парламентские общегосударственные выборы. Я не стану принимать в них участие и уйду из политики>,- подчеркнул Арутюнян.

Отметим, что в первой редакции президент Арцаха отмечал, что собирался подать в отставку сразу после войны, однако, остался, чтобы сохранить стабильность в стране и не обременять республику внеочередными выборами. Арутюнян заявил, что готов уйти при первой же возможности