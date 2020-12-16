Среда, 16 Декабря 2020 19:52

АрмИнфо. Глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что у армянской стороны есть подозрения о том, что Азербайджан не представляет реальные цифры армянских пленных. Об этом в интервью французской газете Le monde сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

Он отметил, что были составлены дополнительные списки, и между сторонами было достигнута договоренность о том, что состоится обмен по принципу <всех на всех>.

<Сейчас я не стану называть точные цифры, так как у нас есть сомнения, что Азербайджан не представляет нам реальное число армянских военнопленных. Боюсь их может быть гораздо больше. Нам нужно как можно скорее решить эту проблему, так как есть много доказательств того, что отношение к армянским пленным просто ужасное и бесчеловечное>,- подчеркнул министр.

Айвазян заявил, что армянская сторона по вопросам, связанным с пленными активно сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста.

<Как вам известно, в заявлении о прекращении огня не указан срок, в который пленные должны быть возвращены и Азербайджан пользуется этим и манипулирует данным вопросом. В Баку демонстрируют просто бесчеловечное отношение к армянским пленным и таким образом оказывают давление на армянскую сторону>,- заметил он.

Глава МИД Армении заявил, что Ереване не признал независимость Арцаха потому что хотела урегулировать вопрос в ходе переговоров. Однако, если Азербайджан не согласится обсуждать статус Арцаха, то Армения может признать независимость НКР.

<Право народов на самоопределение является одним из главных пунктов мирных переговоров. Сейчас у некоторых людей сложилось мнение, что в результате перемирия в Арцахе вопрос статуса НКР больше обсуждаться не будет, это не так. В этой связи сопредседатели Минской группы подтвердили, что вопрос статуса Арцаха останется в повестке дня переговоров, что является удовлетворительным. В случае несогласия Азербайджана по этому вопросу Армения рассмотрит процесс признания Республики Арцах>, - сказал Ара Айвазян.