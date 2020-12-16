Среда, 16 Декабря 2020 19:36

АрмИнфо. Родственники военнослужащих, оказавшихся 15 декабря в блокаде в населенных пунктах Арцаха, провели акцию протеста у областной администрации Ширакской области.

Протестующие перекрыли вход в здание администрации, требуя встречи с губернатором Тиграном Петросяном. Как выяснилось, многиe из пленных военнослужащих являются уроженцами Ширака.

По словам родственников, их акция связана с тем, что в опубликованных азербайджанскими источниками видеоматериалах они узнали своих детей.

Согласно сообщению мэрии Ширака, Тигран Петросян встретился с родственниками пленных военнослужащих и передал им сведения, полученные в рамках накануне осуществленного визита в Арцах.

Отметим, что Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян сообщил о том, что в направлении Хцаберда в плену оказалось 60 армянских военнослужащих.