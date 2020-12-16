Среда, 16 Декабря 2020 18:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласно имеющейся информации в окружении азербайджанских ВС находятся и российские миротворцы. Об этом Пашинян сообщил в интервью радиостанции <Свобода>.

Он подчеркнул, что в связи с местностью, в которой разворачиваются события, есть определенные проблемы со связью. <Есть также ряд проблем с коммуникацией, они есть и у нас, и у миротворцев>,- заметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что есть информация о том, что появились новые пленные. <Да, есть такая информация, но это все в рамках того же самого события. Все это происходит в районе сел Хцаберд и Хин Техер>,- заметил Пашинян.

Относительно своей отставки, премьер заявил, что решать кто будет премьером, и уйдет ли он или нет, должен решить народ Армении. А для этого, необходимо провести внеочередные выборы.

<Как вы понимаете, внеочередные выборы не могут пройти лишь по моему желанию, вокруг этого вопроса должен быть достигнут консенсус. Да, я считаю, что ответственен за происходящее, я признаю свою вину. Однако, к сожалению, ситуация дошла до того, что война была неизбежной>,- заключил премьер.

Отметим, что ранее президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил, что несколько десятков армянских военнослужащих попали в окружение.