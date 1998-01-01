Arminfo.info




﻿

Лента новостей
Губернатор Лорийской области подал в отставкуГубернатор Лорийской области подал в отставку
Никол Пашинян заявил, что согласно имеющейся информации в окружении находятся российские миротворцыНикол Пашинян заявил, что согласно имеющейся информации в окружении находятся российские миротворцы
Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты на развитие сельского хозяйства на выгодных условияхБанк ВТБ (Армения) предлагает кредиты на развитие сельского хозяйства на выгодных условиях
МИД РФ: Россия делает все для того, чтобы в регионе Нагорного Карабаха установился прочный мирМИД РФ: Россия делает все для того, чтобы в регионе Нагорного Карабаха установился прочный мир
В Ереване началось В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
Араик Арутюнян признал, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных для армянской стороны условияхАраик Арутюнян признал, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных для армянской стороны условиях
МИД РФ: В настоящее время в Карабахе идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениямМИД РФ: В настоящее время в Карабахе идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениям
Президент Арцаха сообщил о программах, которые он намерен реализовать в ближайшие три годаПрезидент Арцаха сообщил о программах, которые он намерен реализовать в ближайшие три года
Араик Арутюнян намерен стать беспартийнымАраик Арутюнян намерен стать беспартийным
Апелляционный суд Армении отменил решение суда первичной инстанции об аресте бывшего посла республики в ВатиканеАпелляционный суд Армении отменил решение суда первичной инстанции об аресте бывшего посла республики в Ватикане
Президент Арцаха: Два из трех принципов урегулирования арцахского конфликта больше не актуальныПрезидент Арцаха: Два из трех принципов урегулирования арцахского конфликта больше не актуальны
Президент РА и лидер партии Президент РА и лидер партии "Просвещенная Армения" обсудили ситуацию в стране
Араик Арутюнян рассказал, когда будет готов подать в отставку с поста президента АрцахаАраик Арутюнян рассказал, когда будет готов подать в отставку с поста президента Арцаха
На северо-восточном направлении погиб военнослужащий Армии обороны КарабахаНа северо-восточном направлении погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха
Ветераны Великой Отечественной войны Армении получили материальную помощьВетераны Великой Отечественной войны Армении получили материальную помощь
Араик Арутюнян: Несколько десятков наших военнослужащих попали в плен в направлении ХцабердаАраик Арутюнян: Несколько десятков наших военнослужащих попали в плен в направлении Хцаберда
Спикер армянского парламента продолжает серию встреч в поисках выхода из кризисаСпикер армянского парламента продолжает серию встреч в поисках выхода из кризиса
ССС: Распространенная в СМИ информация о якобы наличии записи приказа премьер-министра Армении о прекращении в дни войны мобилизации не соответствует действительностиССС: Распространенная в СМИ информация о якобы наличии записи приказа премьер-министра Армении о прекращении в дни войны мобилизации не соответствует действительности
У здания министерства обороны Армении продолжается акция родных и близких пропавших без вести военнослужащих, они требуют разъяснений о судьбе своих  детейУ здания министерства обороны Армении продолжается акция родных и близких пропавших без вести военнослужащих, они требуют разъяснений о судьбе своих  детей
Сводная группировка МЧС России подвела итоги месячной работы в Нагорном КарабахеСводная группировка МЧС России подвела итоги месячной работы в Нагорном Карабахе
"Холодное сердце" растопит благотворительный концерт "Sure for our kids"
МВД РФ: В России в два раза снизилось количество мигрантовМВД РФ: В России в два раза снизилось количество мигрантов
Армения и Иран обсуждают возможность запуска совместного производства лекарственных средств и изделий медицинского назначенияАрмения и Иран обсуждают возможность запуска совместного производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Компания Sanitek подала в ICSID иск против Армении с требованием о возмещении своих вложенийКомпания Sanitek подала в ICSID иск против Армении с требованием о возмещении своих вложений
Омбудсмен Армении призывает к солидарности и сплоченностиОмбудсмен Армении призывает к солидарности и сплоченности
Президент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за властьПрезидент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за власть
Президент РА: Мы должны укреплять нашу государственность посредством ежедневной последовательной работы и дисциплиныПрезидент РА: Мы должны укреплять нашу государственность посредством ежедневной последовательной работы и дисциплины
Политолог: Совершившие в 1998-м госпереворот силы пытаются совершить госпереворот-2Политолог: Совершившие в 1998-м госпереворот силы пытаются совершить госпереворот-2
Приобретенный за счет гранта Евразийского фонда стабилизации и развития передвижной комплекс маммографии в Армении готовится к работеПриобретенный за счет гранта Евразийского фонда стабилизации и развития передвижной комплекс маммографии в Армении готовится к работе
В Армении выявлено 1098 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 1098 новых случаев заражения коронавирусом
Европейский Союз заявил о выделении Армении гранта в размере 9 миллионов евро для поддержки реформ в сфере правосудияЕвропейский Союз заявил о выделении Армении гранта в размере 9 миллионов евро для поддержки реформ в сфере правосудия
Главы МИД Армении и Эстонии обсудили гуманитарный кризис в КарабахеГлавы МИД Армении и Эстонии обсудили гуманитарный кризис в Карабахе
Глава МИД РА: Сегодня очень важно продвигать культуру мира, чтобы противостоять растущей агрессии и насилиюГлава МИД РА: Сегодня очень важно продвигать культуру мира, чтобы противостоять растущей агрессии и насилию
В Армии обороны Нагорного Карабаха выясняется возможное попадание в плен армянских военнослужащихВ Армии обороны Нагорного Карабаха выясняется возможное попадание в плен армянских военнослужащих
Глава МИД Армении посетит с рабочим визитом БельгиюГлава МИД Армении посетит с рабочим визитом Бельгию
В МИД РФ рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК по преодолению гуманитарных последствий конфликта в КарабахеВ МИД РФ рассмотрены вопросы взаимодействия России и МККК по преодолению гуманитарных последствий конфликта в Карабахе
Министерство обороны Армении выступит с заявлением в связи с тиражируемыми СМИ Азербайджана видеороликами о пленении армянских военнослужащихМинистерство обороны Армении выступит с заявлением в связи с тиражируемыми СМИ Азербайджана видеороликами о пленении армянских военнослужащих
С 18 декабря температура воздуха в Армении постепенно понизится на 5-7 градусовС 18 декабря температура воздуха в Армении постепенно понизится на 5-7 градусов
Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средствАвтодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - УфаАвиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа
Омбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялисьОмбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялись
Установлены личности обезглавленных жителей КарабахаУстановлены личности обезглавленных жителей Карабаха
Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтамАрман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
Глава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в АрменииГлава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в Армении
Российские эксперты допустили повторное обострение в КарабахеРоссийские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
Губернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой постГубернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой пост
Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложниковДепутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
Азербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека СардарянаАзербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека Сардаряна
Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов КарабахаЭкс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
В Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языкеВ Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языке
В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола ПашинянаВ столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложеноСудебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено
Армения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитетаАрмения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитета
Экс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставкуЭкс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставку
Михаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в КарабахеМихаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в Карабахе
Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>
Мане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском пленуМане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском плену
Президент Армении и представители АРФД  обсудили ситуацию в странеПрезидент Армении и представители АРФД  обсудили ситуацию в стране
Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мираРубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира
Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области АрменииАргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
Читать больше



Эксперты
Президент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за властьПрезидент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за власть
Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтамАрман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
Переворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственностиПереворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственности
Профессор: В 44-дневной войне виновны всеПрофессор: В 44-дневной войне виновны все
Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности