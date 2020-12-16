Среда, 16 Декабря 2020 16:44

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян намерен отказаться от поста председателя и выйти из партии <Свободная родина>. Об этом Арутюнян рассказал в своем видеообращении.

Арутюнян сообщил, что начал политические консультации с парламентскими и внепарламентскими силами Арцаха, а также общественными организациями для того, чтобы совместными силами найти выход из сложившегося кризиса.

<Мы смогли достичь договоренностей с рядом сил, также ведутся обсуждения с другими силами, и я вижу возможности взаимного сотрудничества. Однако, сотрудничество предлагается в широком смысле, а не только ввиду назначения представителей разных политических сил на высокие должности>, - заметил президент Арцаха.

Он подчеркнул, что каждая достойная политическая сила, либо лицо имеет право использовать свой потенциал на благо родины.

<Я принял ряд важных решений. Несмотря на то, что согласно положениям Конституции президент обладает широкими полномочиями, однако исходя из логики сотрудничества и единства, я готов принимать решения жизненно касающиеся нашей родины придя к единому мнению с Национальным собранием, Советом безопасности и более широкими общественно-политическими кругами.

Я решил покинуть должность председателя партии <Свободная родина>, так как на посту президента республики намерен действовать и восприниматься в качестве лица, стоящего выше партий. В данном случае, я хочу восприниматься как политический деятель, который является лицом объединяющим, особенно в кризисной ситуации>, - заключил Арутюнян.