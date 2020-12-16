Среда, 16 Декабря 2020 16:36

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюня коснулся внешнеполитических приоритетов Арцаха. На своей странице в соцсети Facebook Арутюнян заметил, что в целом, данные приоритеты не изменились, но они должны осуществляться интенсивнее.

По словам президента Арцаха, основным направлением внешней политики является обеспечение безопасности народа НКР политическим путем. То есть, внешнеполитический потенциал Арцаха и Армении должен быть направлен на реализацию обеспечения стабильности и безопасности в НКР, чтобы граждане страны могли спокойно жить у себя на родине.

<Более того, мы намерены активно заняться вопросом определения международного статуса Арцаха. В частности, имеется ввиду международное признание независимости Республики Арцах, основанное на безоговорочном признании факта реализации права нашего народа на самоопределение. До войны, в основе урегулирования арцахского конфликта лежало три принципа - непримение силы, право народов на самоопределение и территориальная целостность. Однако, Азербайджан, при поддержке Турции и сирийских наемников применил силу и совершил множество военных преступлений>, - подчеркнул Арутюнян.

Он также заметил, что нет никаких предпосылок, согласно которым стало бы видно, что международное сообщество хочет наказать Баку за совершенные преступления.

<Сейчас у Азербайджана не только нет проблем, связанных с территориальной целостностью, но и напротив, она оккупировала территории Арцаха, провозглашённой в 1991 года. А в 1990 году были оккупированы другие территории Карабаха, из-за оккупации которых лишились родных домов тысячи арцахских армян. Два последних принципа больше не актуальны, но нам необходимо реализовать третий принцип - признание независимости Арцаха, с учетом права народа на самоопределение. После этого можно будет решить, каким образом арцахский конфликт может быть урегулирован>,- заметил Арутюнян.

Президент Арцаха заявил, что международное признание даст гарантии безопасности и защиты прав армян НКР.