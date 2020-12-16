Среда, 16 Декабря 2020 15:13

АрмИнфо. Несмотря на войну, навязанную нам азербайджано-турецким альянсом, потеряв большую часть нашей Родины и тысячи жизней, нам все же удалось сохранить Арцах. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Арутюнян отметил, что в Арцахе продолжают жить армяне Арцаха, и будут продолжать борьбу за свои права и свободы, за национальное достоинство. Также президент Арцаха выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих, отметив, что мы благодарны и в долгу перед родными каждого героя, павшего за Родину.

«С 19 по 21 декабря в республиках Арцах и Армении будет объявлен трехдневный траур в память о наших соотечественниках, погибших во время войны. Несмотря на сложную ситуацию независимость и Конституция Арцаха продолжают действовать. Следует отметить, что защита прав человека в международных отношениях остается чисто декларативным желанием. Международное сообщество в значительной степени не выполнило свои обязательства, закрывая глаза на возмутительные факты преступлений против человечности, совершенных против армян», - заметил Арутюнян.

По словам президента Арцаха в этой сложнейшей ситуации следует смотреть в глаза реальности, фиксировать существующие проблемы, ставить четкие цели и достигать их упорным, последовательным трудом.

«Кратко расскажу, что нам следует сделать. Во-первых, сфера безопасности. Конечно, обеспечение безопасности наших граждан - главный приоритет государства, потому что без безопасной среды невозможно добиться успеха и развития в других сферах. Очевидно, что вопросы, которые больше всего волнуют граждан и власти в послевоенный период, - это безопасность и неопределенность.

С одной стороны, у нас линия соприкосновения с азербайджанской стороной, которая в результате войны была удлинена примерно в два с половиной раза, данная линия практически приблизилась к некоторым нашим населенным пунктам. Более того, у нас очень ограниченные связи с Арменией, с другой стороны, у нас ограниченны человеческие и технические ресурсы. У нас есть гарантии безопасности, обусловленные постоянной поддержкой всего армянского народа и Республики Армения в присутствии миротворцев из Российской Федерации. Сейчас власти Арцаха делают все возможное для обеспечения для ликвидации проблем в сфере безопасности и неопределенности», подчеркнул Арутюнян.

Президент Арцаха сообщил, что азербайджанская сторона продолжает осуществлять провокации, в частности, осуществленные в селах Хцаберд и Бердадзор. В результате Армия обороны Арцаха и российские миротворцы пресекли данные провокации. А вчера провокации были осуществлены в около села Хин Шен Шушинского района. В Бердадзоре никто не пострадал, но несколько десятков наших военнослужащих в районе Хцаберда попали в плен и Министерство обороны сейчас выясняет все детали. Все виновные будут привлечены к ответственности. Прилагаются все усилия для их скорейшего возвращения на родину. Руководство Армении и Арцаха активно сотрудничают с российской стороной для нейтрализации провокаций со стороны Азербайджана. А Армия обороны Арцаха в свою очередь осуществляет свои обязанности на границе», - заявил Арутюнян.

Отметим, что омбудсмен Арцаха Артак Бегларян сообщил о том, что в направлении Хцаберда в плену оказалось 60 военнослужащих.