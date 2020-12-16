Среда, 16 Декабря 2020 14:25

АрмИнфо. Распространенная накануне в СМИ информация о якобы наличии записи приказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении в дни войны мобилизации не соответствует действительности. Об этом говорится в разъяснениях Специальной следственной службы, опубликованной на сайте ведомства 16 декабря.

Согласно источнику, вчера на новостном сайте "Pastinfo" была опубликована информация, которую подтвердил бывший начальник службы военного контроля Минобороны РА Мовсес Акопян. Согласно этой информации, органу, ведущему производство, были предоставлены записи приказа Никола Пашиняна о прекращении пополнения армии. В результате орган, ведущий производство по представленным Акопяном сведениям, оказался в безвыходном положении.

Между тем, ССС считает необходимым сообщить, что приведенная выше информация не соответствует действительности. Более того, во время допроса Мовсеса Акопяна орган предварительного следствия потребовал у него эту информацию, но М. Акопян не только не предоставил четкую информацию о лице, у которого была такая запись, но и дал уклончивые ответы на все вопросы. "Во избежание распространения недостоверной информации и недопонимания среди общественности мы советуем заранее получить разъяснения органа, проводящего разбирательство, поскольку такая практика ставит следственный орган в cложное положение", - говорится в разъяснениях ССС.

Отметим, что бывший начальник Военной контрольной службы Министерства обороны Армении Мовсес Акопян, ранее ушедший в отставку, на пресс-конференции заявлял, что в первые же дни войны было совершено преступление, из-за чего возникли дальнейшие проблемы. <Здесь было совершено еще одно преступление, глава государства остановил пополнение. Премьер- министр страны издает приказ остановить пополнение и вместо этого отправить добровольцев на передовую на третий день войны>, - сказал Акопян, отметив, что ответственные за этот процесс должностные лица не могут это отрицать, поскольку существует запись разговора. Он добавил, что во время первого же боя часть добровольцев погибла, а часть - в панике бежала. <На пятый день в Арцахе у нас было 1500 сбежавших, которые были изолированы в разных местах, чтобы они не вернулись и не вызвали панику в Армении. И к стольким людям были приставлены люди из армии, чтобы их держать, кормить солдатской едой, и наши уважаемые генерал-полковник Сейран Оганян, полковник Баласанян, генерал Алексанян и разные военнослужащие провели разъяснительную работу, чтобы часть из них вернуть в ряды армии>, - сказал Акопян. Он отмечал, что мобилизация не была проведена, и за это несут ответственность глава государства, министр обороны, военный комиссариат и министр территориального управления, а не начальник Генерального штаба. По словам Акопяна, по состоянию на 30 сентября Карабах выполнил своей плана пополнения на 78%, Армения - на 52%.<Это нужно было сделать в течение 40 часов, а это было на 5-й день, на второй день ситуация была еще тяжелее в плане процента пополнения>, - сказал Акопян, отметив, что отсюда пошли все проблемы