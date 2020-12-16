Среда, 16 Декабря 2020 12:23

АрмИнфо.В Армении практически не осталось политических сил, не применивших на том или ином этапе своей деятельности уличную борьбу как средство достижения своих целей. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"И сегодня наблюдается тенденция углубления и повышения существующей политической напряженности. Это в основном касается оппозиции. Хотя в социальных сетях тем же заняты и некоторые представители власти. И то и другое неприемлемо. Меж тем, создается впечатление, что большая часть нашего общества сегодня стремится не к политической борьбе, а к разрешению тяжелейших проблем страны. Что я оцениваю положительно", - заметил эксперт.

В этом свете, Навасардян отметил, что самая активная часть гражданского общества предпочитает заниматься конкретным делом - помогать людям, пострадавшим от войны в Арцахе. Это люди, вовлеченные в волонтерские движения и просто люди от всей души и от чистого сердца занимающиеся благотворительностью.

На его взгляд, все эти люди вообще не желают становиться участниками текущей политической борьбы. Прежде всего, в силу того, что прекрасно понимают, что сегодня борьба за власть совершенно не является приоритетным вопросом в Армении. Приоритетным же вопросом, согласно Навасардяну, является восстановление основ государственности. Основ, серьезно пошатнувшихся в период боевых действий в Арцахе. И, конечно, восстановление эффективного управления страной.

Работу в данном направлении, по оценкам Навасардяна, можно развернуть на множестве векторов. В этом свете, он отметил наличие у Армении множества проблем на дипломатическом поле. Проблем, обусловленных утерей субъектности. Меж тем, как последнее непосредственно и весьма негативно влияет на суверенитет.

"Мы видим, что лишь правительство способное полностью контролировать ситуацию, способное действовать последовательно и продуктивно, позволило бы нам удержать под своим контролем целые села. Меж тем, сегодня удержание одного села, представляется, более важным, чем вся эта политическая борьба между властью и оппозицией. Борьба, отвлекающая внимание, время и, конечно, энергию. Думаю, выводы здесь налицо", - подытожил Навасардян.