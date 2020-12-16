Среда, 16 Декабря 2020 12:21

АрмИнфо. За последние 2,5 года диалога между властью и оппозицией, мягко говоря, не получилось. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Рубен Меграбян.

"В этом, конечно, виновата и власть. Однако при всей ее вине, мы видим, что противники власти всегда пытались использовать в своих целях как внешнеполитическую повестку и реалии, так и внутриполитические вопросы. Да что там, начиная уже с 8-го мая 2018-го, они провозгласили Никола Пашиняна "сдавальщиком земель". А себя, разумеется, сторонниками тезиса "ни пяди земли врагу", - отметил он.

По его оценкам, именно неготовность армянского общества к откровенному разговору привела в 1998 году к государственному перевороту. И сегодня именно те же силы стремятся осуществить уже второй госпереворот. Силы, до 27 сентября 2020 года паразитировавшие на победе 1994 года. И сегодня после смены ситуации эти же люди, согласно политологу, пытаются паразитировать уже на поражении.

В этой связи политолог задается вопросом, - по какому праву эти паразиты пытаются разговаривать с созданной обществом посредством демократических выборов властью на языке ультиматумов. Кто наделил их полномочиями прокурора, судьи, кто дал полномочия давать вердикты? Что вообще значат слова "заставим", "неповиновение" и т. д?

В этой связи Меграбян напомнил, что до 17 апреля 2018 года число сторонников Пашиняна не превышало двух тысяч, все остальное делал народ. Меж тем, своим нынешним неповиновением оппозиция действует назло народу, вступая в множество конфликтов с водителями и т.д. И вся эта имитация неповиновения рано или поздно выведет народ из себя.

"Если эти люди добиваются именно этого - другое дело. Но если они пытаются не выходить за рамки рационализма, то, думаю, настало время осознания необходимость выбора более разумного пути для представления обществу собственной повестки. Но это явно не тот путь, который они выберут. Но в то же время, эти люди должны понимать, что их стремление навязать обществу собственную повестку может получить отпор. Причем, как власти и правоохранителей, так и самого общества", - подытожил политолог.