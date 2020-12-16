Среда, 16 Декабря 2020 11:30

АрмИнфо.В Армии обороны Нагорного Карабаха изучается возможность пленения армянских военнослужащих, дислоцированных у сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрудского района.

Как говорится в сообщении Армии обороны, со вчерашнего дня пропала связь с личным составом нескольких опорных пунктов, размещенных близ указанных сел. Всю ночь и утром продолжались поисковые работы. "При активном посредничестве российских миротворцев предпринимаются меры с целью выяснить возможность пленения армянских военных и предпринять необходимые шаги в случае подтверждения этого факта", - говорится в сообщении.

В Армии обороны обещают периодически информировать о ходе поисковых работ.

Отметим, что ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых несколько десятков армянских военных без оружия идут в неизвестном направлении, их сопровождает большой отряд азербайджанских военных. Предположительно, военнослужащие могли попасть в плен.