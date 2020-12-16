Среда, 16 Декабря 2020 10:38

АрмИнфо. Министерство обороны Армении ожидает от Армии обороны Арцаха разъяснений в связи с тиражируемыми азербайджанскими СМИ видеороликами о пленении армянских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства РА.

"В ближайшее время Министерство обороны Армении выступит с соответствующим заявлением", - говорится в сообщении пресс-службы МО.

Ранее СМИ Азербайджана распространили данные и видео, согласно которым в плен попали 100 армянских военнослужащих.