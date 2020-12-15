Вторник, 15 Декабря 2020 19:51

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе установлены личности двух местных жителей, обезглавленных азербайджанскими военными. Об этом пишет Guardian.

Погибшими оказались 69-летний Геннадий Петросян из села Мадаташен и 82- летний Юрий Асрян из Азоха. Их опознали местные жители. Они рассказали, что погибшие не участвовали в вооруженном конфликте. Видео с их казнями появились в конце ноября и начале декабря. Оба были убиты людьми в форме азербайджанской армии. На кадрах один из убийц Петросяна назвал это местью.

Петросян переехал в Мадаташен в конце 1980-х из азербайджанского города Сумгаит. Как и Асрян, он отказался покидать свой дом из-за прихода азербайджанской армии.

Уполномоченный по правам человека в Нагорно-Карабахской республике (НКР) Артак Бегларян призвал международное сообщество активизировать усилия по расследованию военных преступлений. Он отметил, что во время конфликта западные страны молчали.