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 Вторник, 15 Декабря 2020 19:31
Ани Мшецян

Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам

Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам

АрмИнфо. В довоенный и в военный периоды армянская дипломатия потерпела полное фиаско. Об этом в интервью корреспонденту АрмИнфо заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс­заместитель министра ИД РА Арман Навасардян.

Он отметил, что глава нынешний МИД Армении не констатировал этого поражения, напротив, с его слов складывается впечатление, что у нас даже были некоторые победы. <Но во время войны наша дипломатия продемонстрировала полный провал. Мы потеряли такого партнера как Иран.  Иран оказался в сложном положении, так как сейчас на его границах стоят азербайджанцы и джихадисты.

Во-вторых, мы потеряли такого партнера, как Китай. Несмотря на то, что мы говорили, что наши отношения активно развиваются, позиция Китая была не слишком благоприятна для нас.

Но самое главное, мы испортили наши отношения с Россией. И теперь нам следует долго работать над восстановлением этих отношений. Это будет довольно кропотливый и долгий труд, но результат того стоит>, - заметил посол.

Навасардян подчеркнул, что также очень плохо себя повели различные дипломатические службы. <Во всех нормальных странах после подобных катаклизмов отзывают как минимум ключевых послов, или даже разжалуют их. А наши послы, которые полностью проиграли и плохо продемонстрировали себя, не понесли никакой ответственности. В нашей дипломатии особое значение имели непотизм и родственные связи>, отметил Навасардян.

<Говорят о проколах в кадровой политики третьего президента Армении Сержа Саргсяна, но новые кадры повели себя гораздо худе. Нам нужны первоклассные специалисты, в противном случае наша дипломатия так и продолжит оставаться в безутешном состоянии>, - заключил Навасардян.

Говоря об ошибках, существующих в армянской дипломатии, Навасардян отметил, что за прошедшие 30 лет внешнеполитическое ведомство страны так и не смогло создать сильную дипломатическую школу даже с учетом того, что у нас не было ранее своей дипистории и практики.

<Дипломатия играет огромную роль, ведь по факту она осуществляет внешнюю политику государства. Как говорится, если министр иностранных дел не занимается активной деятельностью, а выполняет механическую работу, то он, скорее, почетный почтальон. У нас сейчас подобная ситуация.  Решения принимаются на Баграмяна 26, а МИД их просто старается выполнять>,- заметил посол.

Навасардян отметил, что особое место в армянской дипломатии занимает кумовство и родственные связи. <Наши основные посольства расположены на важных направлениях дипработы - в Москве, Вашингтоне, Тегеране и Тбилиси, но дипломаты, которые там работают, мягко говоря, не являются профессионалами. Ситуация на самом деле страшная, и к сожалению, подобная практика была свойственна при всех трех президентах. Зачастую в дипломатическое ведомство попадали люди, которые до этого никоим образом не были связаны с данной сферой>, - подчеркнул он.

Посол отметил, что интересен пример американской дипломатии, где послы находятся на своей должности не более 3 лет, затем их сменяют, так как долго находясь в одной и той же стране, на одной и той же должности, они покрываются <ленивым жирком> и меняются в худшую сторону.

Также Навасардян отметил, что у Армении очень странная география посольств. То есть, есть ряд стран, которые находятся рядом, но действует несколько посольств, в то время как их можно было объединить в одно.  <Такое случается, так как иногда у нас в стране посольство открывается под конкретного человека, что является крайне неправильным решением>,- заметил он.

Навасардян также отметил, что во время войны наши посольства почти бездействовали, однако, диаспора при этом проявила себя наилучшим образом. Люди организовывали акции протеста, собирали деньги, старались обратить внимание общественности на происходящее в Арцахе, в то время как особой работы посольств видно не было. По словам посла, это просто невиданная ситуация.

Также особое внимание Навасардян обратил на то, что Армения - парламентская республика, но парламентская дипломатия находится на умеренном уровне и по большому счету не развивается.

<Пример парламентской дипломатии мы можем увидеть в Древней Греции, во времена Эллады. Тогда человек избирался на пост посла Народным Собранием и к нему предъявляли ряд требований. Он должен был быть не моложе 50 лет, быть богатым человеком, пользовавшийся авторитетом, данный человек должен был быть степенным, рассудительным и красноречивым. Через год посол возвращался в Грецию и представлял отчет о своей деятельности, если он оказывался коррумпированным или же выяснялось, что его завербовало иностранное правительство, послу отсекали голову>, - подчеркнул Навасардян.

В то время как в современной Армении послы с отчетом в парламенте не выступают. <То есть, парламент являлся дополнительным механизмом контроля, другой вопрос в том, а насколько наши парламентарии в этом разбираются? Зачастую мы видим, как подписываются международные договора, соглашения, а тех кто следил бы за тем, как исполняются пункты этого соглашения, нет>,- заметил посол.

Навасардян отметил, что после <бархатной революции> он предложил ряд вариантов, как развивать дипломатию и представил ряд идей, связанных с парламентской дипломатией. <Однако, тогдашний глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отказывался воспринимать их, так как появился бы дополнительный контроль за его деятельностью. И сейчас деятельность МИД скрыта за тяжелым занавесом тайны. И за этим занавесом скрывается в том числе и в первую очередь дипломатическая несостоятельность внешнеполитического ведомства>, - заключил Навасардян. 


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