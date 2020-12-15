Вторник, 15 Декабря 2020 19:22

АрмИнфо.15 декабря министр иностранных дел Ара Республики Армения Ара Айвазян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Александра Конюка по случаю вручения им копий верительных грамот.

Как сообщили АрмИнфо в МИД РА, поздравив Александра Конюка с принятием ответственной миссии, Айвазян выразил надежду, что новоназначенный посол внесет свой вклад в укрепление и развитие армяно-белорусских отношений.

Собеседники обменялись мнениями по поводу шагов, которые необходимо предпринять для обогащения двусторонней повестки дня между странами и интенсификации существующего диалога на разных уровнях. Стороны обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества и на международных площадках, в том числе в ЕАЭС и ОДКБ. Были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.

Отметим, что согласно армянской статистики, объем внешнеторгового оборота между Арменией и Беларусью в январе - октябре 2020 года составил $65.6 млн - второе место среди стран СНГ после России. Экспорт армянских товаров составил $14.8 млн, импорт белорусских - $50,8 млн. В годовом разрезе экспорт возрос на 14,7% при росте импорта на 26,5%.