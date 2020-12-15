Arminfo.info




﻿
 Вторник, 15 Декабря 2020 19:22
Александр Аванесов

Российские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе

Российские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе

АрмИнфо.Исключать возможности возникновения новых инцидентов в непростом конфликте вокруг Нагорного Карабаха пока нельзя, заявили РИА Новости эксперты.

Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант  Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.

"Для России очень важно, чтобы это прекращение огня соблюдалось сторонами. Я приветствую  то, что так быстро были подтянуты российские миротворцы в зону этого конфликта, это очень важно. Но, на мой взгляд, нельзя считать, что опасность возникновения разного рода инцидентов устранена", - сказал РИА Новости посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ  Владимир Казимиров. 

По его словам, необходимо обнародовать информацию о том, кто нарушил перемирие, которое было установлено в 1994 году и таким образом просуществовало около 26 лет.

Схожего мнения придерживается ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Вадим Муханов. "Нет никаких гарантий, что повторного обострения не будет. Тем более те заявления, которые делают стороны конфликта уже сейчас - по итогам и после заключения соглашения - не оставляют сомнений в том, что стороны конфликта готовы к продолжению разрешения ситуации", - отметил эксперт. По его мнению, помочь урегулированию может лишь воля сторон и политических элит.

"Пока ситуация находится в подвешенном состоянии. И, к сожалению, в таком же подвешенном состоянии будет находиться и корпус российских миротворцев, потому что в некоторой степени они будут заложниками ситуации... высоки риски повторения обострений не только в Гадруте, но и на других жизненно важных участках, в том числе и по границам Лачинского коридора", -  заключил научный сотрудник.


Лента новостей
Авиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - УфаАвиакомпания Азимут сообщает о начале выполнения полетов по маршруту Уфа - Ереван - Уфа
Омбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялисьОмбудсмен: В течение многих лет в Азербайджане ненависть к армянам и убийства армян только поощрялись
Установлены личности обезглавленных жителей КарабахаУстановлены личности обезглавленных жителей Карабаха
Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтамАрман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
Глава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в АрменииГлава МИД РА принял новоназначенного Посла Беларуси в Армении
Российские эксперты допустили повторное обострение в КарабахеРоссийские эксперты допустили повторное обострение в Карабахе
Губернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой постГубернатор Лорийской области Армении намерен оставить свой пост
Депутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложниковДепутат: Обсуждается вопрос следующего этапа возвращения пленных и заложников
Азербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека СардарянаАзербайджан передал Армении жителя села Неркин Хндзореск Нарека Сардаряна
Экс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов КарабахаЭкс-директор СНБ лишь намеками говорит о наличии сделки в 5 млрд долл за 7 районов Карабаха
В Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языкеВ Ереване состоится Международный педагогический форум по дистанционному образованию на русском языке
В столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола ПашинянаВ столице Армении стартовало шествие оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложеноСудебное заседание по делу Роберта Кочаряна вновь отложено
Армения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитетаАрмения выступила соавтором резолюции Генассамблеи ООН о роли нейтралитета
Экс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставкуЭкс-премьер Армении призвал Никола Пашиняна и его правительство подать в отставку
Михаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в КарабахеМихаил Пиотровский: Мы должны спасти его памятники после войны в Карабахе
Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>Премьер-министр в парламенте проведет закрытую встречу с членами фракции <Мой шаг>
Мане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском пленуМане Геворкян: Премьер-министр встретился с семьями граждан, которые все еще находятся в азербайджанском плену
Президент Армении и представители АРФД  обсудили ситуацию в странеПрезидент Армении и представители АРФД  обсудили ситуацию в стране
Рубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мираРубен Варданян: Армения может стать страной, в которой захотят жить армяне со всего мира
Аргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области АрменииАргишти Мехакян назначен заместителем губернатора Армавирской области Армении
Иран осудил санкции США против Турции  Иран осудил санкции США против Турции  
Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте члена РПА Ваграма БагдасарянаАпелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте члена РПА Ваграма Багдасаряна
Родственников военнослужащих, пропавших без вести во время арцахской войны хотят встретиться с главой ГШ Армении Оником ГаспаряномРодственников военнослужащих, пропавших без вести во время арцахской войны хотят встретиться с главой ГШ Армении Оником Гаспаряном
В Армении выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом
Омбудсмен Арцаха заявил, что процесс по обмену пленными должен продолжатьсяОмбудсмен Арцаха заявил, что процесс по обмену пленными должен продолжаться
Переворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственностиПереворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственности
Колыбельная в память о погибших в Арцахе: проект Natural Reverb и ЮКЖДКолыбельная в память о погибших в Арцахе: проект Natural Reverb и ЮКЖД
Госдеп: Между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения, это относится к Ливии, так же было и на КавказеГосдеп: Между Москвой и Анкарой больше разногласий, чем точек соприкосновения, это относится к Ливии, так же было и на Кавказе
Армения и Россия рассмотрели возможности для реализации совместных программ в военно- промышленной сфереАрмения и Россия рассмотрели возможности для реализации совместных программ в военно- промышленной сфере
МО РФ: Командующий российскими миротворцами в Карабахе лично вел переговоры об обмене пленнымиМО РФ: Командующий российскими миротворцами в Карабахе лично вел переговоры об обмене пленными
Заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕЗаявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Юрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с РоссиейЮрий Котенок: Армении нужны не имеющие аналогов меры по налаживанию и усилению союза с Россией
Арарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом СаргсяномАрарат Мирзоян встретился с лидером партии <Республика> Арамом Саргсяном
Армянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 годуАрмянская сторона выдала в обмен на пленных двух азербайджанских диверсантов, пойманных еще в 2014 году
Давид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации БакуДавид Бабаян: Нам нельзя поддаваться на провокации Баку
Ереван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликтаЕреван считает необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ с целью всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта
Глава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себеГлава ПА не исключает кандидатуру Вазгена Манукяна в качестве альтернативы себе
Вазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляцииВазген Манукян уверен, руководство Армении ведет страну к новой капитуляции
Банк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионахБанк ВТБ (Армения) придает особое значение развитию образования и спорта в регионах
Дирижер железных дорогДирижер железных дорог
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
КПП  КПП  "Гогаван" на армяно-грузинской границе   возобновил  работу
Ара Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по АрцахуАра Айвазян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили возможности возобновления переговорного процесса по Арцаху
Иран предлагает Армении разработать Иран предлагает Армении разработать "дорожную карту" по каждой программе сотрудничества и установить четкий график работ
Самвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследованиеСамвел Бабаян заявил, что по многим пунктам войны в Арцахе должно быть проведено служебное расследование
Омбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов АрменииОмбудсмен: Из-за деятельности органов госуправления и системных ошибок нерешенными остаются вопросы, касающиеся защиты прав жителей приграничных населенных пунктов Армении
Политолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реваншаПолитолог: Оппозиция призвала к власти Вазгена Манукяна с целью реванша
Профессор: В 44-дневной войне виновны всеПрофессор: В 44-дневной войне виновны все
Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».Выступление Президента Туркменистана на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».
Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре.
Завершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД АрменииЗавершилась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с главой МИД Армении
Более 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном КарабахеБолее 800 беженцев за минувшие сутки в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>Часть жителей Гюмри требуют <Армению без Никола Пашиняна>
Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложнойНикол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной
Логическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама АветисаЛогическое завершение 2020 года: В свет выходит новая книга Арама Аветиса
Эдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованиемЭдуард Шармазанов назвал уголовные дела, возбужденные в отношении членов РПА, политическим преследованием
Родственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФРодственники пропавших без вести армянских солдат просят помощи у президента РФ
Никол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войныНикол Пашинян: 19 декабря в Армении будет объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе карабахской войны
Никол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнениеНикол Пашинян: Принцип нерушимости границ Армении никоим образом не может быть поставлен под сомнение
Читать больше



Эксперты
Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификацииПравозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
Политик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшимПолитик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшим
Прогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуацияПрогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуация
Прогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и ФранцииПрогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и Франции
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности