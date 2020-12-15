Вторник, 15 Декабря 2020 19:22

АрмИнфо.Исключать возможности возникновения новых инцидентов в непростом конфликте вокруг Нагорного Карабаха пока нельзя, заявили РИА Новости эксперты.

Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.

"Для России очень важно, чтобы это прекращение огня соблюдалось сторонами. Я приветствую то, что так быстро были подтянуты российские миротворцы в зону этого конфликта, это очень важно. Но, на мой взгляд, нельзя считать, что опасность возникновения разного рода инцидентов устранена", - сказал РИА Новости посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.

По его словам, необходимо обнародовать информацию о том, кто нарушил перемирие, которое было установлено в 1994 году и таким образом просуществовало около 26 лет.

Схожего мнения придерживается ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Вадим Муханов. "Нет никаких гарантий, что повторного обострения не будет. Тем более те заявления, которые делают стороны конфликта уже сейчас - по итогам и после заключения соглашения - не оставляют сомнений в том, что стороны конфликта готовы к продолжению разрешения ситуации", - отметил эксперт. По его мнению, помочь урегулированию может лишь воля сторон и политических элит.

"Пока ситуация находится в подвешенном состоянии. И, к сожалению, в таком же подвешенном состоянии будет находиться и корпус российских миротворцев, потому что в некоторой степени они будут заложниками ситуации... высоки риски повторения обострений не только в Гадруте, но и на других жизненно важных участках, в том числе и по границам Лачинского коридора", - заключил научный сотрудник.