Вторник, 15 Декабря 2020 15:51

АрмИнфо. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с семьями военнослужащих и гражданских лиц, которые все еще находятся в плену в Азербайджане. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян на своей странице в соцсети Facebook.

<Премьер рассказал им о процессе обмена пленными и условиях их возвращения>, - добавила Геворкян.

Отметим, что вчера в Армению вернулись 44 человека, находившиеся в азербайджанском плену. Среди них были как военные, так и гражданские лица. Армении было возвращено 44 человека, а Азербайджану 12. Среди них были диверсанты Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые были осуждены еще в 2014 году за убийства армянского подростка и офицера.