Вторник, 15 Декабря 2020 11:48

АрмИнфо.Компания "Южно-Кавказская железная дорога" и проект Natural Reverb инициировали создание видеоклипа на основе армянской фольклорной колыбельной песни "Рури". Клип записан в здании железнодорожного вокзала "Ереван", который отличается не только своей визуальной архитектурой, но уникальной акустикой главного зала.

Авторы видеоролика колыбельной "Рури" посвятили его погибшим в арцахской войне и пропавшим без вести воинам. "Запись звука - не только техническая работа, но и эмоциональное сопереживание. А исполнением колыбельной "Рури", данным видеороликом мы попытались оказать содействие нашему обществу в концентрации сил после поражения в Арцахской войне", - говорит автор проекта Артур Гегамян. Исполнитель - Назик Багдасарян, челеста - Гарик Геворки.

Проект Natural Reverb является единственным в Армении, который готовит музыкальные видеоролики без искусственных "добавок" лишь с использованием естественной акустики (реверберации) сооружений или территорий. Основная цель проекта - "оживить" пением архитектурные сооружения и подчеркнуть, что параллельно современным технологиям не надо забывать о естественности, ведь основной составляющей песни является вокал.