Вторник, 15 Декабря 2020 09:52

АрмИнфо.Командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов лично вел переговоры об обмене пленными, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, Азербайджану возвращены 12 пленных, Армении - 44.

"В течение двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Р. У. Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу "всех на всех". В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне - 44 человека",

- сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что накануне поздно вечером в аэропорту "Эребуни" приземлился самолет, который доставил 44 армянских пленных, которых встречали вице- премьер Тигран Авинян и президент Карабаха Араик Арутюнян. Позднее стало известно, что военнопленные сразу были доставлены в госпиталь.

На своей странице в Facebook Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил, что вместе с руководителем департамента по вопросам прав человека в ВС и врачом находится в госпитале для изучения состояния здоровья пленных и других необходимых действий.