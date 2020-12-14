Понедельник, 14 Декабря 2020 18:35

АрмИнфо. Азербайджан имеет большой опыт в осуществлении провокаций. Подобным образом он решает сразу несколько задач - локальные, региональные и геополитические. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил советник президента Арцаха Давид Бабаян.

Бабаян заметил, что провокации являются мощным давлением локального характера. <То есть, таким образом, Баку локально укрепляет свои позиции. Дело в том, что в Арцах возвращаются граждане страны. И видя, что происходит, опасаясь возобновления войны, у людей может возникнуть мысль, а стоит ли возвращаться в Арцах, или лучше эмигрировать. Можно с уверенностью сказать, что если люди начнут уезжать, то Азербайджан достигнет своей цели>, - заметил советник президента Арцаха.

Также Бабаян заметил, что это не единственная задача властей в Баку и в Анкаре. <Что касается глобальной и региональной задачи, так это подрыв имиджа российских миротворцев в Армении и Арцахе. Более того, Турция стремится также подорвать имидж России в регионе, ослабить ее позиции.

Люди, которые выступают с антироссийскими лозунгами, их в Арцахе можно на пальцах одной руки подсчитать, о сути, усиливают напряжение. Надо понимать, что антироссийская пропаганда приведет к уничтожению Арцаха. К сожалению, такие люди есть в Армении, там их больше, хотя и не носят массового характера>, - подчеркнул он. Советник президента Арцаха, также заметил, что Азербайджан так просто не откажется от своих целей. <Нам нужно осознать, что цель Баку - запугать арцахское население и добиться своих целей. Поэтому нужно быть готовыми к данным провокациям и не поддаваться на них>, - заключил Давид Бабаян.

Отметим, что в субботу азербайджанские ВС вопреки своим обязательствам по Трехстороннему заявлению о прекращении огня напали на оставшиеся за армянской стороной села Хцаберд и Хин Техер Гадрудского района НКР. Данные населенные пункты не входили в зону миротворческой операции. Однако, 13 декабря на сайте Минобороны России появилась новая карта, согласно которой села Хцаберд и Хин Техер вошли в зону проведения миротворческой операции.